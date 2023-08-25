Мир 25 августа 2023, 07:20 США решили самостоятельно обучить пилотов ВСУ английскому языку и полетам на F-16 Пентагон в сентябре начнет обучение пилотов ВСУ полетам на F-16 Unsplash

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Украинские военные научатся управлять истребителями F-16 в Техасе и Аризоне. Пентагон запустит подготовку пилотов в сентябре, сообщила газета The New York Times.

Изначально десятки пилотов Вооруженных сил Украины планировали отправить обучаться управлять американскими самолетами и обслуживать их в Данию и Нидерланды. На прошлой неделе американские военные допустили, что курс проведут на территории США, если европейские программы «достигнут своего потенциала». Теперь Пентагон подтвердил запуск подготовки на своей территории. Она стартует в сентябре.

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Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер объявил, что несколько украинских пилотов, десятки человек обслуживающего и другого вспомогательного персонала сначала приедут на базу ВВС Лэкленд в Сан-Антонио штата Техас, чтобы освоить английский язык. В октябре они отправятся на многомесячную летную подготовку в 162-м авиакрыле Национальной гвардии на авиабазе Моррис в Тусоне штата Аризона. Сертификация каждого студента займет от пяти до восьми месяцев.

Украина сможет поднять обещанные истребители F-16 в воздух только после того, как ее пилоты завершат обучение, сообщил источник издания Politico. Командование подало список из 32 военнослужащих, готовых к командировке, но только восемь из них имели нужный уровень владения английским языком.