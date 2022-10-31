США решили разместить в Австралии бомбардировщики с ядерным оружием, чтобы припугнуть Китай | 360°

Мир 31 октября 2022, 08:31 США решили разместить в Австралии бомбардировщики с ядерным оружием, чтобы припугнуть Китай США решили разместить в Австралии бомбардировщики для «проецирования смертоносной авиации» Викимедиа

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Соединенные Штаты решили разместить в Австралии до шести бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие. Об этом сообщил австралийский телеканал ABC.

Для этого на авиабазе Тиндал к югу от города Дарвин построят новые авиабазы. Проект обойдется в 100 миллионов долларов. Ориентировочно его закончат в конце 2026 года.

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«Возможность развертывания бомбардировщиков ВВС США в Австралии посылает сильный сигнал противникам о нашей способности проецировать смертоносную авиацию», — сообщили в военно-воздушных силах США.

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Бекки Вассер из Центра новой американской безопасности заявила, что наличие бомбардировщиков, способных «атаковать материковый Китай», является важным сигналом для КНР в связи с его возможными действиями в отношении Тайваня.

Ранее официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй заявил, что США должны прекратить поставлять Тайваню оружие. В МИД подчеркнули, что это тема внутренней политики КНР.