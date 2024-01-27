Мир 27 января 2024, 00:58 США решили разместить ядерное оружие в Британии Telegraph: США решили разместить ядерное оружие в Британии из-за угрозы России РИА «Новости»

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Американская сторона впервые за 15 лет решила разместить ядерное оружие в Британии из-за якобы «возрастающей угрозы со стороны РФ». Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на документы из Минобороны Америки.

«Соединенные Штаты впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, поскольку угроза со стороны России возрастает», — сказано в материале.

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По информации журналистов, речь идет об авиабазе Лейкенхит в граффстве Саффолк. Штаты запланировали отправить в это место боеголовки, которые в три раза превышают мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму в Японии.

Ранее экс-советник американского лидера Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что странам НАТО придется объединить ядерные силы для получения шанса противостоять России. Эксперт объяснил, что ВС РФ имеет превосходство над Европой даже без учета ядерного арсенала.

Как отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, у России нет необходимости ни на кого нападать. Заявления ЕС и НАТО об обратном — чушь.