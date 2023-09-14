Мир 14 сентября 2023, 18:18 США решили расширить спектр помощи Армении Госдеп выступил за расширение помощи Армении в развитии и оборонном партнерстве Министерство обороны Армении

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В США озаботились развитием Армении, для которого якобы необходимо наращивать помощь республике и оборонное сотрудничество со страной. Как сообщил ТАСС, об этом заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

Вопрос двусторонних отношений с Арменией она подняла на слушаниях в комитете по иностранным делам конгресса.

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«Нам необходимо увеличить спектр помощи, которую мы предоставляем Армении, будь то помощь в развитии, оборонное партнерство, работа в сфере безопасности», — отметила Юри Ким.

Представитель Госдепа призвала расширить оказываемую помощь, «насколько это возможно».

В США озвучили планы насчет Армении на фоне заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна насчет России. Он отмечал, что воспринимать ее как граната безопасности республика больше не может, а российские миротворцы якобы провалили свою миссию в Нагорном Карабахе.