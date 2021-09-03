США решили рассекретить документы по терактам 11 сентября

Президент США Джо Байден приказал провести обзор некоторых документов по терактам, произошедшем в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года на предмет их возможного рассекречивания.

Текст документа, как уточнил ТАСС, распространила пресс-служба Белого дома.

«Информация, которая была собрана и накоплена в ходе проводимого правительством Соединенных Штатов расследования террористических атак 11 сентября, теперь должна быть раскрыта, за исключением тех случаев, когда существуют наиболее весомые из возможных причины, которые говорят в пользу обратного», — цитирует агентство фрагмент указа.

В тексте указа перечислены документы, обзор которых нужно провести. После этого министр юстиции и генеральный прокурор США должен будет провести консультации с главами других ведомств, и представить отчет президенту. Документы, которые решат рассекретить, должны быть обнародованы в течение полугода.

Серия террористических атак из состояла из четырех координированных актов, совершенных в США боевиками «Аль-Каиды»*.

Утром 11 сентября 2001 года группы террористов общим количеством 19 человек захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера. Два самолета захватчики направили в башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. В результате башни-близнецы обрушились.

Третий самолет был направлен в здание Пентагона. Команда и пассажиры четвертого лайнера попытались перехватить управление у террористов, самолет упал в штате Пенсильвания. Однако существуют и конспирологические версии произошедшего, которые расходятся с официальной.

Помимо 19 террористов, в результате атак погибло 2977 человек, еще 24 пропали без вести. Большинство погибших были простыми американцами. Этот теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.

*«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России.