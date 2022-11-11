Мир 11 ноября 2022, 02:12 США решили продлить лицензию на сделки по энергоносителям с банками России Минфин США: лицензию на сделки по энергоносителям с банками РФ продлили до мая 2023 года Unsplash

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США приняли решение продлить разрешение на все сделки по энергоносителям с крупнейшими отечественными банками и Ценробанком РФ до 15 мая 2023 года. Такими данные поделилось американское министерство финансов.

«Все транзакции, включающие одну или более из указанных организаций, которые связаны с энергетическим сектором, разрешены до 15 мая 2023 года», — говорится в опубликованной ведомством лицензии.

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В списке организаций, с которыми разрешено взаимодействие, оказались ВЭБ, банк «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, а также связанные с ними организации и ЦБ России.

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Власти США могут пересмотреть условия потолка цен на российскую нефть, ведь они не нашли поддержку со стороны самых важных торговых партнеров России по энергоресурсу. Речь идет об Индии и Китае. Идею поддержали лишь страны «Большой семерки» (G7) и Австралия, также они пытаются вовлечь Новую Зеландию и Норвегию.