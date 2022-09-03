Все новости

Важное

04 сентября 2022, 10:56

Фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Путина на саммит G20

Мир

04 сентября 2022, 10:49

Германию предупредили о полном блэкауте этой зимой

Реклама

Общество

04 сентября 2022, 10:38

Премьеру сериала по «Властелину колец» посмотрели 25 млн человек

Мир

04 сентября 2022, 10:15

Трамп процитировал Ленина в речи о честности выборов в США

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Мир

03 сентября 2022, 02:57

США решили продать Тайваню оружие на $1,1 млрд

Госдеп США заявил о планах продать Тайваню оружие на $1,1 млрд

Читать 360tv в

Американские власти заявили о трех контрактах на продажу оружия Тайваню и предоставлении технических услуг. Сумма сделок составляет 1,1 миллиарда долларов, сообщили Госдеп США и входящее в структуру Пентагона профильное ведомство.

В первом контракте на 665,4 миллиарда долларов прописаны обязательства по предоставлению оборудования для радилокационных станций Тайваня. Второй документ предусматривает продажу 60 противокорабельных ракет AGM-84L Harpoon Block II и четырех ракет ATM-84L-1 Harpoon Block II. Их стоимость, а также цена сопутствующей техники, составляет 355 миллионов долларов.

Реклама

Последний контракт подразумевает поставку 100 тактических ракет «воздух — воздух» AIM-9X Block II Sidewinder, а также четырех тактических блоков наведения AIM-9X Block II. Речь идет о сумме 85,6 миллиона долларов, уточнил ТАСС.

Реклама

Внешнеполитическое ведомство уже выдало разрешение на реализацию контрактов. В течение 30 дней американские законодатели должны изучить соглашения. У них есть право отказать в их исполнении.

США

Оружие

Тайвань

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама