Мир 03 сентября 2022, 02:57 Поделиться Telegram

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Viber США решили продать Тайваню оружие на $1,1 млрд Госдеп США заявил о планах продать Тайваню оружие на $1,1 млрд РИА «Новости»

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Американские власти заявили о трех контрактах на продажу оружия Тайваню и предоставлении технических услуг. Сумма сделок составляет 1,1 миллиарда долларов, сообщили Госдеп США и входящее в структуру Пентагона профильное ведомство.

В первом контракте на 665,4 миллиарда долларов прописаны обязательства по предоставлению оборудования для радилокационных станций Тайваня. Второй документ предусматривает продажу 60 противокорабельных ракет AGM-84L Harpoon Block II и четырех ракет ATM-84L-1 Harpoon Block II. Их стоимость, а также цена сопутствующей техники, составляет 355 миллионов долларов.

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Последний контракт подразумевает поставку 100 тактических ракет «воздух — воздух» AIM-9X Block II Sidewinder, а также четырех тактических блоков наведения AIM-9X Block II. Речь идет о сумме 85,6 миллиона долларов, уточнил ТАСС.

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Внешнеполитическое ведомство уже выдало разрешение на реализацию контрактов. В течение 30 дней американские законодатели должны изучить соглашения. У них есть право отказать в их исполнении.

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