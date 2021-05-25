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    25 мая 2021, 03:25

    США решили привлечь Белоруссию к ответу за инцидент с самолетом Ryanair

    Александра Ломейко

    В США занялись проработкой мер, которые направлены на привлечение Белоруссии к ответственности за ситуацию с самолетом Ryanair. Распоряжение отдал президент страны Джо Байден, сообщил ТАСС.

    Американский лидер поддержал призыв ЕС к адресным экономическим и другим ограничениям по Белоруссии.

    Произошедшее с самолетом, на котором летел задержанный в Минске основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, Байден причислил к «оскорблению международных норм».

    «США самым решительным образом осуждают инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии», — процитировало слова главы США РИА «Новости».

    Байден потребовал, чтобы Протасевича освободили. Задержанный молодой человек в своем видеообращении тем временем заявил, что начал сотрудничать со следствием и признался в организации беспорядков в Минске.

    Самолет, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске накануне из-за сообщения диспетчера о возможной бомбе на борту. Взрывное устройство саперы так и не нашли, однако бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича задержали.