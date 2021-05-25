США решили привлечь Белоруссию к ответу за инцидент с самолетом Ryanair

В США занялись проработкой мер, которые направлены на привлечение Белоруссии к ответственности за ситуацию с самолетом Ryanair. Распоряжение отдал президент страны Джо Байден, сообщил ТАСС.

Американский лидер поддержал призыв ЕС к адресным экономическим и другим ограничениям по Белоруссии.

Произошедшее с самолетом, на котором летел задержанный в Минске основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, Байден причислил к «оскорблению международных норм».

«США самым решительным образом осуждают инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии», — процитировало слова главы США РИА «Новости».

Байден потребовал, чтобы Протасевича освободили. Задержанный молодой человек в своем видеообращении тем временем заявил, что начал сотрудничать со следствием и признался в организации беспорядков в Минске.

Самолет, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске накануне из-за сообщения диспетчера о возможной бомбе на борту. Взрывное устройство саперы так и не нашли, однако бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича задержали.