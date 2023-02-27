Мир 27 февраля 2023, 12:31 США решили превратить Украину во «второй Афганистан» Обозреватель TAC Бюрен: США превратили Украину во второй Афганистан для борьбы с Россией РИА «Новости»

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Администрация президента США решила использовать Украину, как когда-то Афганистан, чтобы нейтрализовать сильного соперника — Россию. Однако план может провалиться, предупредил обозреватель сайта The American Conservative Питер Ван Бюрен.

«Украина снова стала Афганистаном. <…> В Вашингтоне думают так: за „низкую цену“ украинских жизней и немного американских долларов Запад может покончить со стратегической угрозой [президента России Владимира] Путина для США», — сказал он.

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Журналист назвал конфликт на Украине противостоянием двух держав в стиле постмодерн. США, по его словам, вложили деньги в оснащение украинской армии и не подставили под пули ни одного американца, как это произошло в Ираке. Питер Ван Бюрен сравнил происходящее с конфликтом в Афганистане и напомнил, что результатом той военной кампании стало поражение Соединенных Штатов — власть захватили талибы*.

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В 1980-х годах США заявляли, что станут сражаться до последнего афганца и обескровят Россию за чужой счет. Большим страхом в Афганистане стала перепродажа поставленного оружия, так же произошло на Украине: по словам Питера Ван Бюрена, спецслужбы разных стран приехали с чемоданами денег, чтобы скупить современные американские системы ПВО, оборудование и технологии.

Даже добившись отступления российских войск, американцы, по мнению журналиста, столкнутся с теми же проблемами. Он считает, что страна в любом случае останется сильным соперником США.

* «Талибан» — запрещенное в России террористическое движение.