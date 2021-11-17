США решили помочь Украине провести реформу в медицинской сфере

В США высказали желание помочь Украине в проведении реформы системы здравоохранения. По словам представителей Американского агентства по международному развитию (USAID), новый проект должен помочь снизить уровень коррупции в медицинской сфере и увеличить доступ граждан к качественным услугам, написал RT.

«Цель деятельности в рамках (программы. — ред.) „Содействия реформированию системы здравоохранения“ — улучшение подотчетности и прозрачности системы здравоохранения на Украине», — говорится в описании проекта.

В документе также отмечается, что на Украине построено достаточное количество больниц и койко-мест, однако уровень оказания первичной помощи недостаточно развит. Также в стане широко распространены неформальные платежи.

Киев при поддержке партнеров работает над внедрением медицинской реформы с 2016 года. Агентство США по международному развитию также участвует в этом процессе.