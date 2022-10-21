США решили «помочь» Центральной Азии излечить зависимость от России | 360°

Мир 21 октября 2022, 07:37 США решили «помочь» Центральной Азии излечить зависимость от России США решили укрепить отношения с Казахстаном Unsplash

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Соединенные Штаты решили «помочь» странам Центральной Азии снизить зависимость от России. Так, новый доклад правительственной службы в Исследовательском центре конгресса США оказался посвящен укреплению отношений с Казахстаном, передали в RT.

В докладе напомнили, что Казахстан является партнером США в таких областях, как борьба с терроризмом, обеспечение региональной безопасности и нераспространение ядерного оружия.

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«Конгресс может рассмотреть, какие существуют возможности для развития американо-казахстанских отношений с учетом меняющейся геополитики и как США могли бы эффективно поддержать демократизацию в Казахстане», — говорится в документе.

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Казахстан также назвали потенциальной возможностью России уклоняться от санкций. Бенефициаром отдаления от США эксперты назвали Китай.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Его обвинили в том, что он не осудил публично «российскую агрессию» в отношении Украины и не отрицал «нападение» России на Украину в 2014 году.