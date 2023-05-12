Мир 12 мая 2023, 19:17 США решили пока не передавать Украине ракеты большой дальности Белый дом: США пока не приняли решение о передаче ВСУ ракет большой дальности U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Соединенные Штаты пока не приняли решения о поставках ракет большой дальности Украине, несмотря на передачу ВСУ Storm Shadow со стороны Великобритании. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Его процитировал ТАСС.

Журналисты поинтересовались у него, последует ли американский президент Джо Байден примеру британцев по передаче ракет Украине.

Реклама

«Что касается любых других изменений в отношении ракетных систем большей дальности, наша политика и наши решения в этом вопросе не изменились», — отметил Кирби.

Он не стал комментировать решение Великобритании, заметив, что «каждая страна принимает подобные решения самостоятельно». Накануне глава британского Минобороны Бен Уоллес подтвердил передачу Вооруженным силам Украины крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

Российская сторона расценила подобное решение как очередной крайне враждебный шаг. МИД РФ заявил, что Британия подтвердила свою вовлеченность в украинский конфликт. А Россия оставила за собой право отреагировать должным образом в случае угрозы, которая может возникнуть при применении ВСУ британских ракет.