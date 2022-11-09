Мир 09 ноября 2022, 05:00 США решили подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией — СМИ Politico: Зеленский заговорил о переговорах с Россией под давлением США РИА «Новости»

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Американские власти подтолкнули президента Украины Владимира Зеленского к началу диалога с Россией. Под их давлением лидер страны изменил свою позицию, заявила газета Politico со ссылкой на источники.

Авторы статьи напомнили, что в понедельник, 7 ноября, Зеленский озвучил пять условий для начала переговоров с Россией. Среди перечисленных пунктов не было упоминания невозможности обсуждения ситуации с президентом России Владимиром Путиным.

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«[Изменение позиции] напрямую связано с мягким подталкиванием со стороны администрации президента США Джо Байдена», — отметили журналисты.

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Они уточнили, что украинский лидер пересмотрел свою точку зрения после долгих переговоров с американской стороной. Вопрос возобновления диалога обсуждался также во время визита на Украину помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Зеленского не просили напрямую изменить свою позицию, но призвали показать другим странам готовность завершить конфликт дипломатическим путем. При этом один из собеседников издания заявил, что США не считают, что российско-украинские переговоры должны начаться незамедлительно.