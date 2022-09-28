США решили поддержать расследование диверсии на трубопроводах «Северный поток» | 360°

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США решили поддержать расследование диверсии на трубопроводах «Северный поток»

Белый дом: США поддержат расследование диверсии на «Северных потоках»

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Американские власти поддерживают начатое Европой расследование диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Но у США нет информации об ответственных за аварию, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы поддерживаем связь с нашими европейскими партнерами по поводу очевидной диверсии на трубопроводах. Мы поддерживаем европейские усилия по расследованию этого. И, как уже было сказано, расследование продолжается», — процитировал пресс-секретаря ТАСС.

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Во время брифинга Жан-Пьер спросили, есть ли у США сведения о том, кто несет ответственность за утечку на трубопроводах. По ее словам, у американской администрации нет никаких данных об этом.

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«Никаких оценок, пока что расследование продолжается. И оно может занять некоторое время», — сказала представительница Белого дома.

Также ее попросили пояснить, будут ли США рассматривать аварию в качестве нападения на члена НАТО. На это она заявила, что страна будет готова отреагировать, когда завершится расследование. Жан-Пьер подчеркнула, что нападения на критически важную инфраструктуру союзников США по НАТО вызывают у властей беспокойство.

США

Газопровод Северный поток — 2

Европа

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