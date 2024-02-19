Мир 19 февраля 2024, 15:21 США решили передать Украине ракеты ATACMS большей дальности NBC: США работают над передачей Украине ракет ATACMS большей дальности Attila Husejnow/Keystone Press Agency/globallookpress

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Соединенные Штаты работают над предоставлением Украине нового варианта баллистической ракеты ATACMS «еще большей дальности», чем раньше. Об этом сообщил телеканал NBC.

«Сейчас США склоняются к отправке ракет большей дальности», — отметили авторы материала.

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При этом финансирование поставок вооружения ВСУ остается неопределенным из-за противодействия республиканцев в конгрессе. На прошлой неделе сенат одобрил пакет помощи на 95 миллиардов долларов для Украины, Израиля и Тайваня, но пока непонятно, проголосует ли за него палата представителей.

Российские военные обладают всеми техническими возможностями, чтобы глушить системы наведения снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и баллистических ракет ATACMS, заявили американские журналисты. Они добавили, что контрмеры есть для любого оружия.

Офицер СБУ в отставке Олег Стариков пожаловался, что России запустила на орбиту большое число разведывательных спутников, с помощью которых способна перехватывать пуски всех типов западных ракет, поставленных ВСУ.