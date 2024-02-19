19 февраля 2024, 15:21
США решили передать Украине ракеты ATACMS большей дальности
NBC: США работают над передачей Украине ракет ATACMS большей дальности
Соединенные Штаты работают над предоставлением Украине нового варианта баллистической ракеты ATACMS «еще большей дальности», чем раньше. Об этом сообщил телеканал NBC.
«Сейчас США склоняются к отправке ракет большей дальности», — отметили авторы материала.
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При этом финансирование поставок вооружения ВСУ остается неопределенным из-за противодействия республиканцев в конгрессе. На прошлой неделе сенат одобрил пакет помощи на 95 миллиардов долларов для Украины, Израиля и Тайваня, но пока непонятно, проголосует ли за него палата представителей.
Российские военные обладают всеми техническими возможностями, чтобы глушить системы наведения снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и баллистических ракет ATACMS, заявили американские журналисты. Они добавили, что контрмеры есть для любого оружия.
Офицер СБУ в отставке Олег Стариков пожаловался, что России запустила на орбиту большое число разведывательных спутников, с помощью которых способна перехватывать пуски всех типов западных ракет, поставленных ВСУ.
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