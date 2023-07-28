Мир 28 июля 2023, 01:35 США решили отправить танки Abrams на Украину в сентябре — СМИ Politico: США отправят танки Abrams на Украину в сентябре Википедия

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Американское руководство может поставить Украине танки Abrams в сентябре. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники.

«Американские танки Abrams, вероятно, прибудут на украинское поле боя в сентябре, по словам шести человек, знакомых с планированием», — заявили авторы статьи.

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В материале отметили, что новые танки требуются украинской стороне для продолжения контрнаступления. Сначала боевые машины отправят в Германию на ремонт, а после починки Abrams доставят на Украину.

Еще 27 июля американские СМИ сообщили, что боевики киевского режима перешли к главной фазе контрнаступления. Украинское командование уже установило направление главного удара и стало выводить резервы на поле боя. Кроме того, ВСУ отправят на передовую новые подразделения, которые специально обучались для наступления.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что украинская сторона потеряла более 200 человек в одном из последних боев на Запорожском направлении. По его словам, у войск России тоже не обошлось без потерь, однако у ВС РФ они в 10 раз меньше, чем у противника.