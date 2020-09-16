США решили отказаться от российских ракетных двигателей

Соединенные Штаты в ближайшие годы откажутся от использования российских ракетных двигателей РД-180. Их устанавливали на ракеты Atlas-5, которые выведут из эксплуатации.

«Наш текущий план — вывести наше семейство ракет Atlas-5 из эксплуатации в середине 2020-х годов», — приводит РИА «Новости» слова представителя пресс-службы американской компании United Launch Alliance (ULA) Джули Арнольд.

Собеседница агентства отметила, что сроки могут сдвинуть в зависимости от спроса клиентов.

Соединенные Штаты сейчас разрабатывают ракету Vulcan, которая заменит Atlas-5. На первую ступень новой ракеты будут устанавливать двигатели BE-4 фирмы Blue Origin Джеффа Безоса. ULA уже получила опытный образец этого двигателя для испытаний Vulcan.

РД-180 продолжат использовать в России: их будут устанавливать на ракеты среднего класса «Союз-6» и сверхтяжелой ракеты «Енисей».

По контракту, который United Launch Alliance заключила с«Энергомашем», в этом году российское предприятие поставит в США шесть ракетных двигателей РД-180.