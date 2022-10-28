Мир 28 октября 2022, 16:40 США решили не устанавливать потолок цен на нефть до 8 ноября — СМИ WSJ: власти США не хотят вводить потолок цен на российскую нефть до выборов в Конгресс РИА "Новости"

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Власти США решили пока отложить введение потолка цен на российскую нефть и вернуться к вопросу уже после промежуточных выборов в Конгресс. По данным The Wall Street Journal, до этого момента американские власти не намерены давать зеленый свет новой ограничительной мере, сообщило РИА «Новости».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена задумалась о смягчении потолка цен на нефть из России.

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По данным собеседников агентства, Соединенные Штаты просто не смогли договориться с другими страны, чтобы те согласились на ограничение. Потолок цен одобрили только участники G7 и Австралия, отметило ИА Nation News.

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По словам экономиста, члена наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александра Разуваева, идея о потолке цен сама по себе была глупой и неправильной. Он заметил, что подобное поведение свойственно Средневековой Европе. В свободной глобальной экономике такие предложения выглядят неразумно.