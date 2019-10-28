США решили не передавать России летчика Ярошенко
Об отказе стало известно 26 октября, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо главы департамента международных переводов Паулы Вульф, поступившее в Минюст России. В этот же день в Россию вернулась Мария Бутина.
«Соединенные Штаты приняли такое решение исходя из серьезности обвинений и тяжести преступлений», — указано в тексте письма. Отказ датируется 7 октября, хотя семью о нем уведомили только в минувшую субботу. Документ получила адвокат Анна Браун.
Сам Ярошенко признался, что не может поверить в отказ США. Надежду в него вселило именно возвращение Бутиной.
«Я знаю, что Москва продолжит добиваться, чтобы меня вернули любыми способами», — сказал он.
Подавлены решением и близкие летчика, которые не думали, что их «будут держать в неведении три недели».
«Конечно, мы надеялись на положительный ответ, ведь мой муж невиновен, и они об этом знают. Мы полгода ждали письма», — заметила супруга заключенного Виктория Ярошенко.
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Ярошенко сможет воспользоваться Страсбургской конвенцией 1983 года по передаче осужденных лиц только через два года. В то же время в письме Паулы Вульф указано, что иное решение американская сторона примет вряд ли.
Константина Ярошенко в 2011 году приговорили к 20 годам тюрьмы общего режима в США, признав его виновным в «подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию». На американскую территорию россиянина доставили из Либерии, где он был арестован в мае 2010-го.