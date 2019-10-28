США решили не передавать России летчика Ярошенко

Осужденный в США российский летчик Константин Ярошенко останется в американской тюрьме. Вашингтон решил не передавать его Москве, чтобы россиянин продолжил отбывать наказание на родине.

Об отказе стало известно 26 октября, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо главы департамента международных переводов Паулы Вульф, поступившее в Минюст России. В этот же день в Россию вернулась Мария Бутина.

«Соединенные Штаты приняли такое решение исходя из серьезности обвинений и тяжести преступлений», — указано в тексте письма. Отказ датируется 7 октября, хотя семью о нем уведомили только в минувшую субботу. Документ получила адвокат Анна Браун.

Сам Ярошенко признался, что не может поверить в отказ США. Надежду в него вселило именно возвращение Бутиной.

«Я знаю, что Москва продолжит добиваться, чтобы меня вернули любыми способами», — сказал он.

Подавлены решением и близкие летчика, которые не думали, что их «будут держать в неведении три недели».

«Конечно, мы надеялись на положительный ответ, ведь мой муж невиновен, и они об этом знают. Мы полгода ждали письма», — заметила супруга заключенного Виктория Ярошенко.

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Ярошенко сможет воспользоваться Страсбургской конвенцией 1983 года по передаче осужденных лиц только через два года. В то же время в письме Паулы Вульф указано, что иное решение американская сторона примет вряд ли.

Константина Ярошенко в 2011 году приговорили к 20 годам тюрьмы общего режима в США, признав его виновным в «подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию». На американскую территорию россиянина доставили из Либерии, где он был арестован в мае 2010-го.