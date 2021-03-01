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    01 марта 2021, 22:14

    США решили не делиться с другими странами вакцинами от коронавируса

    Александра Ломейко

    США поделятся с другими странами вакцинами от коронавируса только после того, как прививки от SARS-CoV-2 сделают всем американцам. Сейчас власти нацелены на то, чтобы сделать препараты доступными для всех граждан.

    Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обозначила позицию администрации президента США Джо Байдена, которая совпадает с политикой предыдущих американских властей. На брифинге ее спросили, станет ли Вашингтон рассматривать запрос Мексики о предоставлении вакцин. Ответ Псаки привел ТАСС.

    «Нет. Президент США ясно заявил, что он сфокусирован на том, чтобы вакцины были доступны всем американцам», — заявила она.

    Затем Соединенные Штаты займутся экономическим восстановлением государства. Сейчас они добиваются доступности вакцинации всех американцев.

    «Когда мы достигнем этой цели, тогда будем рады обсудить дальнейшие шаги», — пояснила Джен Псаки.

    В декабре 2020 года экс-президент США Дональд Трамп подписал указ, которым наложил запрет на обеспечение препаратами для профилактики коронавируса других государств раньше самих Штатов.