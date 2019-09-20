  • США решили напасть на Калининград из-за сомнений в боеспособности НАТО

    20 сентября 2019, 19:53

    Алена Макаренко

    США задумали прорвать противоракетную оборону Калининграда из-за растущего беспокойства. Россия может реализовать концепцию «ограничения доступа» в регионе, которая подрывает способность НАТО противостоять ей в Восточной Европе. Об этом сообщил сайт News.ru.
    США решили напасть на Калининград из-за сомнений в боеспособности НАТО

    Россия разработала концепцию «ограничения доступа», включающую в себя баллистические ракеты средней дальности, крылатые ракеты и другие высокоточные боеприпасы. Стратегически важные области оснастят этим оружием.

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    В случае начала кризиса развертывание подобных систем усложнит жизнь НАТО. Североатлантический альянс не сможет легко заполучить доступ к таким «ключевым областям», как Балтия и Польша,

    «Эта относительная слабость внутри НАТО может повысить привлекательность для России стратегии „свершившегося факта“», — рассказал автор Missile Threat Ян Уильямс.

    Многомерную ракетную защиту Калининграда можно преодолеть, если одновременно ударят корабли НАТО в Балтийском море, артиллерия на берегу, ВВС и танки. Именно в этом и прячется главный вызов для Альянса. Войска НАТО состоят из подразделений из 29 стран, солдаты говорят на разных языках, а технологии и бюрократические формальности зачастую почти несовместимы. Поэтому осуществить скоординированный удар по Калининграду — сложнейшая задача для Альянса.