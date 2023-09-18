Мир 18 сентября 2023, 03:51 США решили изменить состав совета безопасности ООН для сдерживания России и Китая Белый дом: Байден предложит увеличить количество членов Совбеза ООН РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден на следующей неделе поднимет вопрос о расширении совета безопасности ООН. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью британской газете The Telegraph.

Байден во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке оценит архитектуру Совета Безопасности ООН, рассказал Кирби.

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Чиновник уточнил, что с точки зрения Белого дома, Совбез должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим». Поэтому США поддержали бы включение в его состав большего числа государств.

По информации The Telegraph, американский президент попытается добиться включения в Совет Безопасности Германии и Японии, чтобы ослабить влияние Китая и России.

Ранее стало известно, что вместо украинского президента Владимира Зеленского участие в заседании Совета Безопасности ООН 20 сентября может принять министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.