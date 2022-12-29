Мир 29 декабря 2022, 06:23 США решили исполнить идею сенатора Грэма и побороться до последнего украинца — разведчик Бывший разведчик из США Риттер назвал отношение США к Украине «чистым злом» piqsels

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Отношение правительства США к Украине олицетворяет чистое зло. Белый дом решил проигнорировать интересы жителей этой страны и побороться до последнего украинца, заявил в интервью YouTube-каналу The Left Lens бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«США сказали — мы покидаем вас. Мы реализуем извращенную фантазию сенатора Линдси Грэма „борьбы до последнего украинца“», — сказал он.

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Герой выпуска заявил, что американцы не хотят оказывать киевскому режиму реальную помощь и не позволяют ей победить. Они накачивают страну оружием, чтобы нанести ущерб России, а не поддержать Украину. Ради этой цели в Штатах готовы пожертвовать нацией, которую называют своим другом. Бывший разведчик сравнил политику США по отношению к Украине с воплощением зла, а людей, которые ее проводят, назвал его пособниками.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, выступил в Конгрессе и заручился обещанием получить новый пакет военной помощи. Однако США решили поставить не то оружие, которое он просил, заметил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко. Вместо серьезных наступательных вооружений украинской армии передадут зенитные ракетные комплексы Patriot.