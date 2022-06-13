США решили ежемесячно выплачивать Украине 1,5 миллиарда долларов

США приняли решение ежемесячно направлять Украине порядка 1,5 миллиарда долларов. Предполагается, что деньги пойдут на поддержание работы правительства. Об этом сообщил первый заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы уже выделили миллиард долларов на эти цели через различные механизмы, и намерены направлять еще примерно по 1,5 миллиарда ежемесячно на протяжении четырех-пяти месяцев», — сообщил он.

По словам Хогана, прямая поддержка властей Украины является одним из приоритетов администрации главы американского государства Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что объем финансовой помощи США для Украины превысил 50 миллиардов долларов с начала специальной операции. При этом в самой Америке инфляция достигла рекордных показателей за последние 40 лет. Сильнее всего подорожали топливо и продукты питания. Все это вызвало у американцев возмущение президентом и сенаторами. Политикам напомнили, что их избиратели находятся в США, а не по другую сторону океана.