США решили эвакуировать ядерное оружие из Турции

США ввели антитурецкие санкции Подробнее

США долго хранили примерно 50 единиц оружия на турецкой авиабазе Инджирлик. Она располагается в 250 милях от границы с Сирией.

По словам одного из американских чиновников, вывоз оружия из Инджирлика — фактически прекращение существования турецко-американского альянса. Политик признал, что пока оружие остается там, это поддерживает ядерную уязвимость.