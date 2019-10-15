США решили эвакуировать ядерное оружие из Турции
В Госдепе и министерстве энергетики США обсудили вывоз тактического ядерного оружия с территории Турции, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The New York Times.
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США долго хранили примерно 50 единиц оружия на турецкой авиабазе Инджирлик. Она располагается в 250 милях от границы с Сирией.
По словам одного из американских чиновников, вывоз оружия из Инджирлика — фактически прекращение существования турецко-американского альянса. Политик признал, что пока оружие остается там, это поддерживает ядерную уязвимость.