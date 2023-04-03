Мир 03 апреля 2023, 23:37 США решили добиться освобождения Гершковича Представитель Белого дома Кирби: США добиваются освобождения Гершковича в России Unsplash

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США прикладывают максимум усилий, чтобы добиться освобождения арестованного в России американского журналиста Эвана Гершковича. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова передал ТАСС.

«Госсекретарь Блинкен в выходные переговорил с министром иностранных дел Лавровым по поводу Эвана. Мы четко дали понять, что осуждаем данную ситуацию и хотим его скорейшего возвращения», — сказал Кирби.

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Он также заявил, что Гершковича задержали «на основании смехотворных обвинений».

По словам Кирби, США по-прежнему отвергают обвинения в его адрес. При этом он ушел от ответа на вопрос о том, предоставила ли Россия американским властям доказательства вины задержанного. Он просто сказал, что Гершкович «не занимался ничем похожим на шпионаж».

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в сборе данных по заказу Соединенных Штатов. Как сообщили ранее в ФСБ, журналист собирал представляющие гостайну данные о деятельности одного из предприятий ВПК России.