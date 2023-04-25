Мир 25 апреля 2023, 19:16 США разыграли спектакль с оформлением виз журналистам пула Лаврова — Захарова Захарова: Россия поднимет вопрос о невыдаче виз журналистам пула главы МИД Лаврова Pxhere

Читать 360tv в

Российская сторона вынуждена поднять в ООН вопрос о невыдаче виз журналистам пула главы МИД страны Сергея Лаврова. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Ее процитировал ТАСС.

По словам Захаровой, принимающие у себя штаб-квартиру ООН Соединенные Штаты злоупотребляют положением.

Реклама

«Вашингтон разыграл спектакль с оформлением виз группе журналистов, которая направлялась в Нью-Йорк для освещения мероприятий российского председательства в Совете Безопасности ООН», — сказала дипломат.

Американская сторона, добавила Захарова, занимается визовыми махинациями «уже в промышленных масштабах». Они либо вообще не выдают визы, либо оформляют после завершения регистрации на последний рейс.

Россия рассчитывает, что Всемирная организация приложит усилия для решения вопроса с американскими визами, добавила она.

Лавров принимает участие в заседании Совета Безопасности ООН. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже назвал работу дипломата в СБ непростой, сообщили «Известия».