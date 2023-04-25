25 апреля 2023, 19:16
США разыграли спектакль с оформлением виз журналистам пула Лаврова — Захарова
Захарова: Россия поднимет вопрос о невыдаче виз журналистам пула главы МИД Лаврова
Российская сторона вынуждена поднять в ООН вопрос о невыдаче виз журналистам пула главы МИД страны Сергея Лаврова. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Ее процитировал ТАСС.
По словам Захаровой, принимающие у себя штаб-квартиру ООН Соединенные Штаты злоупотребляют положением.
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«Вашингтон разыграл спектакль с оформлением виз группе журналистов, которая направлялась в Нью-Йорк для освещения мероприятий российского председательства в Совете Безопасности ООН», — сказала дипломат.
Американская сторона, добавила Захарова, занимается визовыми махинациями «уже в промышленных масштабах». Они либо вообще не выдают визы, либо оформляют после завершения регистрации на последний рейс.
Россия рассчитывает, что Всемирная организация приложит усилия для решения вопроса с американскими визами, добавила она.
Лавров принимает участие в заседании Совета Безопасности ООН. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже назвал работу дипломата в СБ непростой, сообщили «Известия».
США
Сергей Лавров
Журналистика
Мария Захарова
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