Американские власти развязывают «пропагандистскую истерию» против России на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

«Мы решительно отвергаем пропагандистскую истерию, развязанную правительством США против России», — написал министр в Twitter.

Он добавил, что республика выступает против продвижения НАТО в сторону российской границы.

Ранее президент США Джо Байден выступил с обращением по ситуации вокруг Украины. Он заявил, что Россия в ближайшие дни «попытается атаковать» Украину. При этом он не привел никаких доказательств своих слов.

Американский лидер обвинил в нарушении режима прекращения огня самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики. По его словам, такими действиями Донбасс пытается спровоцировать Украину.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Сейчас там продолжается эвакуация местных жителей. Население вывозят в Ростовскую область и другие регионы России. Поручение о размещении беженцев дал президент России Владимир Путин.