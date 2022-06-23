США начали новую холодную войну с Россией и КНР ради сохранения глобальной гегемонии, заявил американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц. По его мнению, власти Штатов изображают конфронтацию между демократией и авторитаризмом, но на самом деле они ведут себя лицемерно, поощряя нарушение прав человека.

Стиглиц отметил, что США утратили лидерство в мировой политике, втянувшись в «ошибочные войны» на Ближнем Востоке. После этого последовал финансовый крах 2008 года, начало расти неравенство, написало РИА «Новости».

«То, что американские лидеры изображают как конфронтацию между демократией и авторитаризмом, не проходит проверку, особенно в то время, когда те же самые лидеры активно поощряют систематических нарушителей прав человека, таких как Саудовская Аравия», — написал экономист в статье для Sheerpost.

Такие действия, по его словам, говорят, что США ставят на карту глобальную гегемонию, а не общечеловеческие ценности.

По оценке эксперта, КНР неизбежно опередят США экономически. Стиглиц добавил, что США нужны союзники, чтобы победить в новом состязании великих держав. Однако тут есть проблема — Штаты все чаще дают другим странам повод усомниться в себе как в надежном партнере.

«Трамп сделал все, что мог, чтобы оттолкнуть эти страны, и республиканцы, все еще полностью ему обязанные, дали достаточно оснований усомниться в том, являются ли США надежным партнером», — подчеркнул он.

По его мнению, теперь Штатам надо наверстывать упущенное, чтобы снискать благосклонность.