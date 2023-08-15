Мир 15 августа 2023, 16:20 США развернули в АТР крупнейшую группировку в 400 тысяч военных Начальник ГУ Генштаба ВС России Костюков: АТР находится в фокусе внимания России U.S. Department of Defense

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США намеренно противопоставляют страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) России и Китаю. Об этом заявил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков на XI Московской конференции по международной безопасности. Его процитировал ТАСС.

«Военно-политическая обстановка в мире приобрела устойчивую тенденцию к осложнениям», — сказал Костюков.

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По его словам, обстановка осложнилась из-за ужесточения «гегемонической политики» Соединенных Штатов и их союзников, которые стремятся сохранить доминирование на мировой арене любыми способами.

Костюков уточнил, что США развернули в АТР крупнейшую группировку в 400 тысяч военных, до одной тысячи самолетов и порядка 130 кораблей. Однако, несмотря на проведение специальной военной операции, Азиатско-Тихоокеанский регион остается в фокусе военного внимания России, заверил Костюков.

Как отметил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, вера властей США в то, что у них есть исключительное право диктовать всей планете свои правила, спровоцировала масштабный кризис. Соединенные Штаты оказываются верить в начало зарождения многополярного мира, подчеркнул он.