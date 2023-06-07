Мир 07 июня 2023, 17:03 США развернули против России и Белоруссии необъявленную войну Патрушев заявил, что США ведут необъявленную войну против России и Белоруссии РИА «Новости»

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На Западе не раз открыто заявляли об участии в конфликте против России и Белоруссии. США развязали против двух соседних государств необъявленную войну, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Его процитировал ТАСС.

Такое мнение Патрушев озвучил на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем

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«Против России и Белоруссии США ведут необъявленную войну с целью уничтожить национальное самосознание и народы наших стран», — подчеркнул он.

Секретарь Совбеза России отметил, что западные политики не стесняются не только говорить об этом открыто, но и указывать в официальных документах.

Украину Патрушев назвал оружием в руках Запада. Никакой войны между российским и украинским народами нет, подчеркнул он, — только откровенная агрессия со стороны американцев.