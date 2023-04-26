Мир 26 апреля 2023, 23:46 США развернули на Украине систему отслеживания поставляемого Западом оружия РИА «Новости»

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Командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что США будут отслеживать на Украине поставляемое Западом оружие. Для этого развернута специальная система, сообщило РИА «Новости».

О системе слежения Каволи сообщил во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей.

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«За последние несколько месяцев мы развернули на Украине систему логистического слежения по стандартам НАТО, и они (украинская сторона. — прим. ред.) предоставили нам доступ к своим сетям для мониторинга», — сказал представитель НАТО.

Инспектирует поставки офис военного атташе США в Киеве. Сейчас одна проверка проходит в Одессе, еще одна инспекция запланирована на 4 мая.

Ранее Кристофер Каволи заявил, что Украины получила почти все обещанные властям страны танки и бронемашины от Запада. На вооружение ВСУ поступили свыше 98% обещанных единиц боевой техники.