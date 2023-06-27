Мир 27 июня 2023, 23:23 США разрешили вывоз российских дипломатов из страны чартерным рейсом Госдеп: Вашингтон разрешил вывоз дипломатов РФ из США чартером и того же ждет от Москвы РИА «Новости»

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Американское правительство согласилось на вывоз из США российских дипломатов чартерным рейсом. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, передал ТАСС.

Он отметил, что власти США придерживаются правила взаимности с РФ в отношении специальных транспортных перевозок для дипломатов и грузов. Теперь американская сторона ожидает такого же шага от Москвы. По словам Миллера, речь идет о чартерном рейсе, который призван для транспортировки дипломатического персонала РФ.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отечественный борт отправляется в Штаты для вывоза дипслужащих, которых США призвали покинуть государство после завершения трехлетнего периода пребывания.

Захарова подчеркнула, что речь идет не о высылке сотрудников, а об ограничениях в работе, которые появились по инициативе американской стороны.