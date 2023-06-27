27 июня 2023, 23:23
США разрешили вывоз российских дипломатов из страны чартерным рейсом
Госдеп: Вашингтон разрешил вывоз дипломатов РФ из США чартером и того же ждет от Москвы
Американское правительство согласилось на вывоз из США российских дипломатов чартерным рейсом. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, передал ТАСС.
Он отметил, что власти США придерживаются правила взаимности с РФ в отношении специальных транспортных перевозок для дипломатов и грузов. Теперь американская сторона ожидает такого же шага от Москвы. По словам Миллера, речь идет о чартерном рейсе, который призван для транспортировки дипломатического персонала РФ.
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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отечественный борт отправляется в Штаты для вывоза дипслужащих, которых США призвали покинуть государство после завершения трехлетнего периода пребывания.
Захарова подчеркнула, что речь идет не о высылке сотрудников, а об ограничениях в работе, которые появились по инициативе американской стороны.
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