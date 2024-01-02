Мир 02 января 2024, 21:57 США разрешили Украине применять HIMARS для ударов по России «Страна.ua»: США разрешили ВСУ бить дальнобойными ракетами HIMARS по России defense.gov

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Руководство США разрешило командованию Вооруженных сил Украины самому определять дальность нанесения ударов реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS. Это может привести к атакам по российской территории, сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на посла США на Украине Бриджит Бринк.

Эти системы Соединенные Штаты пока только планируют передать ВСУ.

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«Отметим, что пока не было сообщений о том, что Штаты передадут Украине снаряды для стрельбы из HIMARS на расстояние свыше 160 километров. На такое расстояние бьют переданные Украине ракеты ATACMS», — уточнило издание.

Ранее Politico сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский во время декабрьского визита в США попросил о ракетах ATACMS большей дальности, чтобы ВСУ могли «поражать российские цели на большем расстоянии».

На днях полковник СБУ в отставке Олег Стариков пожаловался, что Россия запустила над Украиной огромное количество разведывательных спутников, чтобы создать мощную спутниковую группировку, позволяющую перехватывать все западные ракетные комплексы ВСУ.