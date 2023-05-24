Мир 24 мая 2023, 23:31 США разрешили Украине купить один ЗРК NASAMS Госдеп США одобрил продажу Украине зенитно-ракетного комплекса NASAMS Викимедиа

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Украина получила согласие Госдепартамента США на покупку одного передвижного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS и связанного с ним оборудования. Стоимость будущей сделки оценили в 285 миллионов долларов. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.

В ведомстве рассказали, что власти Украины запросили согласия на проведение сделки по покупке одной системы NASAMS с радарами, центром распределения огня, установками для канистр, защищенной связью, навигаторами, а также дополнительными запасными частями. Поставщиком ЗРК станет компания Raytheon Missiles and Defense из Аризоны.

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В официальном заявлении говорится, что Госдепартамент одобрил проведение сделки, так как она направлена на поддержание целей внешней политики и вопросов национальной безопасности США путем повышения безопасности страны-партнера.

«Украина остро нуждается в повышении своих возможностей по защите от ударов ракет и авиации. Использование NASAMS позволит выстроить эффективную оборону для защиты жителей и критически важной инфраструктуры», — сказано в сообщении.

Информацию о предстоящей сделке передали в конгресс США, у которого есть один месяц, чтобы принять решение о блокировке и расторжении контракта.

Первые комплексы NASAMS поступили на Украину в рамках военной помощи США в октябре 2022 года. После этого Пентагон снова включил этот тип вооружений в новый пакет помощи на общую сумму почти 27 миллиардов долларов.