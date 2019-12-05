США разрешили перебазировать «Морской старт» в Россию

Там пояснили, что «Морской старт» будет располагаться в поселке Славянка, который находится южнее Владивостока, в 80 километрах от КНДР. Плавучий космодром переместят уже в 2020 году.

Проект «Морской старт» перенесут из США на Дальний Восток Подробнее

В прошлом вопрос о его перемещении уже обсуждался, однако ни в 2013-м, ни в 2015 году к соглашению прийти не удалось. В 2016 году S7 Group приобрела плавучий космодром у Sea Launch и вскоре стала полноправной его хозяйкой.

Сейчас «Морской старт» находится в Тихом океане. Он предназначен для того, чтобы запускать ракеты модификации «Зенит». Последний раз оттуда был произведен пуск в 2014 году. После этого из-за ухудшения отношений с Америкой Россия перестала поставлять свои двигатели РД-171 производства «Энергомаш». Именно они ранее использовались при создании «Зенита». Пуски прекратились, так как только эти двигатели подходят для плавучего космодрома. Вскоре после этого «Морской старт» законсервировали на неопределенный срок.