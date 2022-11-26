Мир 26 ноября 2022, 22:20 США разрешили Chevron поставлять нефть из Венесуэлы Минфин США: компания Сhevron получила разрешение на импорт нефти из Венесуэлы Pxhere

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Власти США выдали нефтегазовой компании Chevron разрешение на поставки нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы. Соответствующую лицензию опубликовал Минфин США.

«Лицензия разрешает <…> продажу, экспорт или импорт в Соединенные Штаты нефти или нефтепродуктов, производимых совместными предприятиями Chevron», — отмечено в документе.

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Речь идет о совместных предприятиях Chevron и венесуэльской компании PDVSA. Согласно лицензии, запрещены любые сделки с участием юридического лица, расположенного в Венесуэле, которое принадлежит или контролируется юрлицом, расположенным в России.

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Соединенные Штаты решили ослабить нефтяные санкции в отношении Венесуэлы. Это стало ответом на достижение договоренностей между властями и оппозицией страны. Представители властей и оппозиции Венесуэлы возобновили переговоры в Мексике, в ходе которых будет достигнуто гуманитарное соглашение, затрагивающее разные сферы жизни.