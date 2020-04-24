США разработали стратегию по вытеснению России и Китая с ядерного рынка

США собираются вытеснить Россию и Китай с рынков ядерных технологий, в том числе в странах Азии и Африки. Об этом говорится в обновленной стратегии американского Министерства энергетики.

«В итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит позиции в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения», — отмечается в стратегии, ее цитирует РИА ФАН.

Авторы стратегии предложили наделить Комиссию по ядерному регулированию США полномочиями отказывать в импорте ядерного топлива, произведенного в России или Китая, для национальной безопасности.

Предлагается понизить объем российского ядерного топлива, которое можно ввозить в США. Таким образом в Минэнергетики хотят бороться с компанией ТВЭЛ госкорпорации «Росатом».

В стратегии также сказано, что способность других стран обеспечивать цикл переработки ядерного топлива для установления доминирующих позиций на рынке и прочные двусторонние отношения могут стать геополитическим вызовом для США.