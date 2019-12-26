«США действительно боятся так называемого вмешательства, но эти опасения преувеличены, так как обвинения во вмешательстве в прошедшие выборы так и не были доказаны. Предание гласности этой новости должно служить предлогом для оправдания программы, которая в любом случае будет — с оправданием или без него», — заявил Корыбко.

По его словам, правительству важно сигнализировать американцам, что власти принимают меры предосторожности против «российского вмешательства». Поэтому информация о тактике рассчитана в основном не на предостережение России, а, скорее, на внутреннее потребление в стране. Такие инициативы активно осуществляются еще до распространения новостей о них, отметил собеседник «360».

«Нет конкретных деталей программы, поэтому невозможно оценить ее эффективность, но у США одна из сильнейших кибернетических армий, так что ее возможности, как ожидается, будут весьма серьезными», — заключил политолог.

По информации The Washington Post, сейчас Штаты разрабатывают меры, направленные против руководства российских спецслужб, военных и представителей крупного бизнеса. Одним из способов борьбы издание называет дезинформацию. Она призвана внести разлад в работу российского руководства. Также во время операции чиновникам и олигархам могут направить письма, предупреждающие, что некоторые конфиденциальные данные могут быть раскрыты, если давление на выборы 2020-го не прекратится.

США полагают, что в 2016 году Москва организовала кампанию по вмешательству в выборы главы Вашингтона. Российская сторона это отрицает. Ранее «360» писал, что демократ Джозеф Байден уверен: российский президент Владимир Путин не хочет видеть его следующим президентом США.