    26 декабря 2019, 16:10

    США разрабатывают тактику информационной войны против России. Выборы — лишь предлог

    Ксения Дагаева

    Вашингтон разрабатывает тактику информационной войны против российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва решит вмешаться в выборы 2020 года. Американский политолог Эндрю Корыбко рассказал «360», зачем США такая подготовка на самом деле.

    «США действительно боятся так называемого вмешательства, но эти опасения преувеличены, так как обвинения во вмешательстве в прошедшие выборы так и не были доказаны. Предание гласности этой новости должно служить предлогом для оправдания программы, которая в любом случае будет — с оправданием или без него», — заявил Корыбко.

    По его словам, правительству важно сигнализировать американцам, что власти принимают меры предосторожности против «российского вмешательства». Поэтому информация о тактике рассчитана в основном не на предостережение России, а, скорее, на внутреннее потребление в стране. Такие инициативы активно осуществляются еще до распространения новостей о них, отметил собеседник «360».

    «Нет конкретных деталей программы, поэтому невозможно оценить ее эффективность, но у США одна из сильнейших кибернетических армий, так что ее возможности, как ожидается, будут весьма серьезными», — заключил политолог.

    По информации The Washington Post, сейчас Штаты разрабатывают меры, направленные против руководства российских спецслужб, военных и представителей крупного бизнеса. Одним из способов борьбы издание называет дезинформацию. Она призвана внести разлад в работу российского руководства. Также во время операции чиновникам и олигархам могут направить письма, предупреждающие, что некоторые конфиденциальные данные могут быть раскрыты, если давление на выборы 2020-го не прекратится.

    США полагают, что в 2016 году Москва организовала кампанию по вмешательству в выборы главы Вашингтона. Российская сторона это отрицает. Ранее «360» писал, что демократ Джозеф Байден уверен: российский президент Владимир Путин не хочет видеть его следующим президентом США.