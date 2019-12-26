Целью киберкомандования, по информации издания могут стать высшие российские должностные лица и бизнесмены. В то же время, один из источников газеты отметил, что речь не идет о российском лидере Владимире Путине, поскольку в этом случае Москва сочтет действия Соединенных Штатов слишком провокационными.

При этом подчеркивается, что от официального подтверждения этой информации отказались как в Пентагоне, так и в самом Киберкомандовании.

США и раньше заявляли, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы в стране в 2016 году. Российская сторона все обвинения отрицала. Вину России пытался доказать назначенный спецпрокурор Роберт Мюллер, но позже он все-таки признал, что расследование ничего не выявило.

В ноябре стало известно, что телеканал CBS обсудил с американскими чиновниками из Минюста и Федерального бюро расследований (ФБР) «подготовку» российских спецслужб к новым кибератакам во время президентских выборов в 2020 году.