    26 декабря 2019, 05:25

    США разрабатывает тактику информвойны с Россией — СМИ

    Валерия Шафирко

    Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против России на случай, если Москва предпримет попытки «вмешаться» в американские выборы президента в 2020 году. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

    Целью киберкомандования, по информации издания могут стать высшие российские должностные лица и бизнесмены. В то же время, один из источников газеты отметил, что речь не идет о российском лидере Владимире Путине, поскольку в этом случае Москва сочтет действия Соединенных Штатов слишком провокационными.

    При этом подчеркивается, что от официального подтверждения этой информации отказались как в Пентагоне, так и в самом Киберкомандовании.

    США и раньше заявляли, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы в стране в 2016 году. Российская сторона все обвинения отрицала. Вину России пытался доказать назначенный спецпрокурор Роберт Мюллер, но позже он все-таки признал, что расследование ничего не выявило.

    В ноябре стало известно, что телеканал CBS обсудил с американскими чиновниками из Минюста и Федерального бюро расследований (ФБР) «подготовку» российских спецслужб к новым кибератакам во время президентских выборов в 2020 году.