США разморозили госдолг при угрозе дефолта

В США истекло соглашение по приостановке долгого лимита. Предельное значение долга вновь начало действовать после двухлетней заморозки.

Лимит установлен на уровне 22 триллионов долларов плюс накопленная задолженность с августа 2019 года. В результате общий госдолг США составляет 28,5 триллиона долларов. Об этом сообщил Bloomberg.

Теперь правительство США не может наращивать долг через размещение новых госбумаг. Они могут только рефинансировать погашаемые бумаги.

Конгресс США должен принять решение о приостановке действия лимита, либо повысить его до определенного уровня. Министерство финансов США, по мнению экспертов Bloomberg, теперь может полагаться только на денежные остатки на счетах, сумма которых составляет 450 миллиардов долларов, и на поступление доходов за вычетом планируемых расходов бюджета, а также принимать «чрезвычайные меры» по финансированию своих обязательств. С 30 июля Минфин начал принимать особые меры, такие как приостановка выпуска ряда специальных бумаг, использование некоторых долговых инструментов, которые не идут в зачет долгового лимита.

Эксперты предполагают, что если к ноябрю не удастся поднять потолок госдолга или приостановить его рост, то США не смогут выполнять часть своих обычных расходных обязательств и могут допустить дефолт по госбумагам.