США разместят военный штаб в Польше

Польский министр Мариуш Блащак объяснил, что американскими силами будут командовать не из Германии, как сейчас, а из Польши.

«Из Познани американский командующий, генерал, будет руководить американскими войсками как в Польше, так и в нашей части Европы, то есть на восточном фланге», — сказал он.

Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп подписали совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. Согласно документу, страны продолжают «работу над планом укрепления военных связей между Польшей и США, а также американских возможностей обороны и сдерживания в Польше».

Сайт «Утро.ру» сообщил, что в городе Дравско-Поморске разместят центр боевого обучения, который будут использовать военнослужащие двух стран. В Познани же будет дивизионное командование и группа поддержки пехоты США.