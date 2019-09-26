  • США разместят военный штаб в Польше

    26 сентября 2019, 14:01

    Анастасия Карпеева

    Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что США разместят дивизионное командование в городе Познань. Оттуда они будут руководить действиями своих войск на восточном фланге Европы. Об этом сообщил ТАСС.

    Польский министр Мариуш Блащак объяснил, что американскими силами будут командовать не из Германии, как сейчас, а из Польши.

    «Из Познани американский командующий, генерал, будет руководить американскими войсками как в Польше, так и в нашей части Европы, то есть на восточном фланге», — сказал он.

    Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп подписали совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. Согласно документу, страны продолжают «работу над планом укрепления военных связей между Польшей и США, а также американских возможностей обороны и сдерживания в Польше».

    Сайт «Утро.ру» сообщил, что в городе Дравско-Поморске разместят центр боевого обучения, который будут использовать военнослужащие двух стран. В Познани же будет дивизионное командование и группа поддержки пехоты США.