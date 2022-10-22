США разместили в Румынии дивизию, готовую пересечь границу с Украиной | 360°

Мир 22 октября 2022, 01:07 США разместили в Румынии дивизию, готовую пересечь границу с Украиной CBS News: США разместили в Европе 101-ю десантную дивизию, готовую зайти на Украину Pixabay

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США развернули в Европе 101-ю десантную дивизию для защиты территории НАТО и проведения военных учений. Командир «Кричащих орлов» выразил готовность в случае необходимости пересечь границу и зайти на территорию Украины, вопреки уверениям Белого дома, что американские военные не будут участвовать в конфликте на Украине. Об этом сообщил телеканал CBS News.

«101-я воздушно-десантная дивизия армии США размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США», — говорится в публикации.

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Официально дивизия «Кричащие орлы» прибыла на территорию Румынии для защиты границ НАТО, однако командир неоднократно заявлял, что в случае военной эскалации или угроз Североатлантическому альянсу, его часть готова пересечь границу и зайти на территорию Украины. По информации телеканала, 101-я воздушно-десантная дивизия насчитывает 4,7 тысячи военных.

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Плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень», в которых примут участие 14 стран, стартовали 17 октября. Учения пройдут в воздушном пространстве Бельгии и Великобритании и затронут воздушное пространство над Северным морем.