  • США разместили эсминец в Персидском заливе для защиты Саудовской Аравии

    21 сентября 2019, 15:36

    Алена Макаренко

    США решили защитить Саудовскую Аравию от атаки дронов. Для этого они направили на север Персидского залива эсминец USS Nitze, оснащенный системой противоракетной обороны (ПРО) Aegis. Об этом сообщил телеканал CBS.
    США разместили эсминец в Персидском заливе для защиты Саудовской Аравии

    Эсминец должен закрыть имеющуюся брешь в противовоздушной обороне Саудовской Аравии на северо-восточном направлении. По утверждению Штатов, именно через воздушное пространство над этими территориями Иран нанес удар по нефтяным предприятиям королевства 14 сентября.

    Эсминец может нести до 74 противоракет SM-3 c дальностью действия 500 километров. Он также оснащен крылатыми ракетами «Томагавк», способными поражать цели на расстоянии 1,6 тысячи километра.

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    По неофициальным данным, на юге Персидского залива у берегов Ирана находится еще один аналогичный ракетный эсминец ВМС США — USS Gonzalez. Помимо этого американский эсминец с системой ПРО установлен в центральной части Персидского залива.

    Кроме того, авианосная ударная группа ВМС США в составе атомного авианосца «Авраам Линкольн», ракетного крейсера и двух эсминцев расположены в акватории Оманского залива в непосредственной близости от Ормузского пролива. Из этого района палубная авиация и крылатые ракеты группы способны достигать любой точки Ирана. США также владеют крупной авиационной группировкой, размещенной на базах в регионе. В ее состав входят стратегические бомбардировщики и многоцелевые истребители.

    Десять дронов атаковали нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии. После этого добыча нефти в мире значительно снизилась, а цены на нее возросли. А на фоне резкого подорожания нефти снизился курс доллара, писал сайт «Утро.ру». Он упал ниже 64 рублей впервые с 1 августа.

    Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Однако США обвинил в произошедшем Иран. Тегеран категорически отверг эти обвинения.