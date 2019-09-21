США разместили эсминец в Персидском заливе для защиты Саудовской Аравии

Эсминец должен закрыть имеющуюся брешь в противовоздушной обороне Саудовской Аравии на северо-восточном направлении. По утверждению Штатов, именно через воздушное пространство над этими территориями Иран нанес удар по нефтяным предприятиям королевства 14 сентября.

Эсминец может нести до 74 противоракет SM-3 c дальностью действия 500 километров. Он также оснащен крылатыми ракетами «Томагавк», способными поражать цели на расстоянии 1,6 тысячи километра.

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По неофициальным данным, на юге Персидского залива у берегов Ирана находится еще один аналогичный ракетный эсминец ВМС США — USS Gonzalez. Помимо этого американский эсминец с системой ПРО установлен в центральной части Персидского залива.

Кроме того, авианосная ударная группа ВМС США в составе атомного авианосца «Авраам Линкольн», ракетного крейсера и двух эсминцев расположены в акватории Оманского залива в непосредственной близости от Ормузского пролива. Из этого района палубная авиация и крылатые ракеты группы способны достигать любой точки Ирана. США также владеют крупной авиационной группировкой, размещенной на базах в регионе. В ее состав входят стратегические бомбардировщики и многоцелевые истребители.

Десять дронов атаковали нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии. После этого добыча нефти в мире значительно снизилась, а цены на нее возросли. А на фоне резкого подорожания нефти снизился курс доллара, писал сайт «Утро.ру». Он упал ниже 64 рублей впервые с 1 августа.

Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Однако США обвинил в произошедшем Иран. Тегеран категорически отверг эти обвинения.