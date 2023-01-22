Мир 22 января 2023, 19:06 США разгневались из-за отказа Германии поставить Украине танки Leopard Süddeutsche Zeitung: решение ФРГ пока не отправлять танки Leopard Украине разозлило США Википедия

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Отказ немецкого правительства пока не поставлять Украине передовые танки Leopard вызвал едва скрываемый гнев и непонимание союзников Германии по НАТО, включая США. Об этом сообщило издание Süddeutsche Zeitung.

По данным источника, особо резким тон американской сторон был во время встречи на авиабазе Рамштайн в ФРГ. США представлял министр обороны Ллойд Остин. Его аргументы в пользу передачи украинским военным бронетехники остались тщетными.

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Речь шла о согласии не только на поставки самой Германии, но и на реэскспорт танков, которые ФРГ поставит другим европейским странам.

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Непосредственно разговор с Остином вел глава Федеральной канцелярии ФРГ Вольфганг Шмидт. Встреча сторон затянулась на более длительное время, чем было запланировано, в ходе диалога между ними возник ожесточенный спор.

Ранее вопрос передачи танков Leopard Украине назвали главным камнем преткновения между западными странами.

Президента США Джо Байдена на брифинге также спрашивали насчет передачи боевой техники ВСУ, однако американский лидер отказался отвечать и покинул журналистов.