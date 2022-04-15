США раздаст деньги на «развитие гражданского общества» в Узбекистане

Американцы анонсировали грантовую программу в Узбекистане. Они будут выделять деньги на «поддержку гражданского общества» и развитие сотрудничества двух стран, сообщил RT.

Десять грантов на сумму от пяти до 15 тысяч долларов будут выделяться на программы, соответствующие определенным критериям. Например, они должны включать «элементы американской культуры» или сотрудничество с американскими экспертами для «лучшего понимания политики и точки зрения США».

При этом спонсируемые программы должны быть направлены на работу с молодежью, женщинами-предпринимателями, представителями образования, творческих профессий и других сфер. Прием заявок будет вести посольство США в Ташкенте.

Американское правительство не впервые выделяет деньги на продвижение своих ценностей и позиции в других странах. Например, в апреле стало известно о грантах журналистам из Восточной Европы и Южного Кавказа в связи с ситуацией на Украине, а также на обучение молодых журналистов в Венгрии. В конце прошлого года Госдеп США объявил о поддержке трансгендеров в Пакистане на 150 тысяч долларов.