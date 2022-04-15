facebook_pixel
    15 апреля 2022, 07:44

    США раздаст деньги на «развитие гражданского общества» в Узбекистане

    Грантовую программу запустили США в Узбекистане

    Екатерина Виславская

    Американцы анонсировали грантовую программу в Узбекистане. Они будут выделять деньги на «поддержку гражданского общества» и развитие сотрудничества двух стран, сообщил RT.

    США раздаст деньги на «развитие гражданского общества» в Узбекистане

    Десять грантов на сумму от пяти до 15 тысяч долларов будут выделяться на программы, соответствующие определенным критериям. Например, они должны включать «элементы американской культуры» или сотрудничество с американскими экспертами для «лучшего понимания политики и точки зрения США».

    При этом спонсируемые программы должны быть направлены на работу с молодежью, женщинами-предпринимателями, представителями образования, творческих профессий и других сфер. Прием заявок будет вести посольство США в Ташкенте.

    Американское правительство не впервые выделяет деньги на продвижение своих ценностей и позиции в других странах. Например, в апреле стало известно о грантах журналистам из Восточной Европы и Южного Кавказа в связи с ситуацией на Украине, а также на обучение молодых журналистов в Венгрии. В конце прошлого года Госдеп США объявил о поддержке трансгендеров в Пакистане на 150 тысяч долларов.