США раздадут миллионы доз вакцины AstraZeneca другим странам

США раздадут 60 миллионов доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca другим странам. Об этом сообщил главный советник Белого дома по борьбе с коронавирусом Энди Славитт в своем Twitter-аккаунте.

Вакцины, по его словам, будут переданы по мере их поступления. При этом, куда и когда отправят партии препарата, Славитт уточнять не стал.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на сегодняшний день не выдало разрешение на применение вакцины AstraZeneca на территории Штатов. Однако в стране получили одобрение три других препарата.

США в следующие несколько месяцев не будут испытывать необходимости в использовании вакцины AstraZeneca, рассказал координатор Белого дома по реагированию на коронавирус Джефф Зиентс. Его слова передает Associated Press. По словам Зиентса, 10 миллионов доз уже готовы и должны пройти окончательную проверку, а еще 50 миллионов доз могут быть подготовлены к отправке в мае или июне.

Компания AstraZeneca предстанет перед судом за невыполнение условий контракта по поставкам препарата в страны Евросоюза. Всего с начала производства компания смогла поставить только 50 миллионов доз вакцины вместо 120 миллионов, на которые она подписалась.

Это не первая проблема у производителя вакцины от коронавируса AstraZeneca со странами Евросоюза. Мораторий на использование этого препарата ввели несколько государств после того, как у привитых обнаруживали тромбы в кровеносных сосудах.