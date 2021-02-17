США рассмотрят новые варианты укрепления стратегической стабильности с Россией

США намерены рассмотреть возможность укрепления стратегической стабильности с Россией другими способами, кроме Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, или СНВ-3). С таким заявлением выступил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

У американских властей, как отметил Блинкен, накопился ряд претензий к России. Но несмотря на это, стороны смогли быстро договориться о продлении ДСНВ на пять лет, так как это в интересах Вашингтона и Москвы, заметил госсекретарь США.

«И мы будем искать другие способы продвигать стратегическую стабильность с Россией, даже несмотря на то, что мы ясно говорим, что предпринимаемые ими действия являются вызовом нашим интересам и ценностям», — сказал он в интервью Национальному общественному радио (NPR).

Выступая в министерстве обороны, президент США Джозеф Байден заявил, что без колебаний применит силу, если это потребуется для защиты интересов Соединенных Штатов. Но Байден подчеркнул, что военную силу надо применять только в крайних случаях. Миссия Вашингтона состоит в сдерживании агрессии врагов, и, если потребуется будет вести боевые действия.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки до этого объяснила, что Байден первым позвонил президенту России Владимиру Путину потому, что приближалось истечение срока действия ДСНВ.