США рассмотрят новые способы помочь странам Центральной Азии снизить зависимость от РФ | 360°

Мир 21 октября 2022, 11:44 США рассмотрят новые способы помочь странам Центральной Азии снизить зависимость от РФ

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Исследовательский центр конгресса США готовит новые проекты, направленные на «помощь» странам Центральной Азии в снижении зависимости от России. Об этом написал RT

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Новый доклад исследовательского центра посвящен укреплению отношений США и Казахстана. В нем предлагается конгрессу рассмотреть возможности поддержки «демократизации» в Казахстане. Специалисты также отмечают, что Казахстан уже является партнером США в сфере борьбы с терроризмом, региональной безопасности и противостояния распространению ядерного оружия.