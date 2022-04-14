США могут ввести новые санкции против России, заявила Псаки
Белый дом: США рассматривают вопрос введения новых антироссийских санкций
Американские власти рассматривают возможность объявления новых санкций против России. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
«Дополнительные санкции, рассмотрение дополнительных санкций. Безусловно, это то, что мы продолжаем рассматривать. И президент также это донес сегодня», — сказала Псаки во время брифинга для журналистов. Цитату привело РИА «Новости».
Официальный представитель Белого дома уточнила, что вопрос новых ограничительных мер поднимался во время телефонного разговора президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
«Всегда можно сделать больше в плане санкций. Санкции против дополнительных финансовых институтов, вторичные санкции, есть набор шагов, которые можно предпринять», — перечислила Псаки.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что с помощью антироссийских санкций американские власти хотят спровоцировать дефолт. Они рейдерским способом захватывают валютные активы и перекрывают инвестиционные каналы. При этом пока основной удар принимает на себя бизнес США.